03.02.2025 (07:00)

Саперы мотострелкового полка группировки «Днепр» уничтожили неразорвавшиеся снаряды и гранаты, оставленные ВСУ в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Саперы мотострелкового полка группировки «Днепр» уничтожили неразорвавшиеся снаряды и гранаты, оставленные ВСУ в Запорожской области

Саперы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» в ходе гуманитарного разминирования одного из населенных пунктов на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды и гранаты, оставленные ВСУ.

При проведении инженерной разведки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды от артиллерийского орудия и миномета, а также гранаты, сброшенные ВСУ с коптеров.

После изъятия опасных находок командиром группы было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте.

Саперы подготовили место, заложили снаряда и путем наложения заряда уничтожили их.

«Противник часто разбрасывает мины. Получается с помощью птичек иностранного производства, типа мавика. Скидывается с помощью сброса, пытаются ликвидировать нас этими гранатами и, как правило, бывают случаи, когда они не срабатывают и даже в не рабочем виде, она также может представлять опасность для наших продвигающихся сил», - рассказал о своей работе сапер с позывным «Конь».

Подобные мероприятия позволяют минимизировать риски для мирного населения, проживающего в освобожденных от неонацистов районах.

Особую опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ и в на территории заброшенных построек.

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