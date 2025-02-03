03.02.2025 (07:00)
Саперы мотострелкового полка группировки «Днепр» уничтожили неразорвавшиеся снаряды и гранаты, оставленные ВСУ в Запорожской области
Саперы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» в ходе гуманитарного разминирования одного из населенных пунктов на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды и гранаты, оставленные ВСУ.
При проведении инженерной разведки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды от артиллерийского орудия и миномета, а также гранаты, сброшенные ВСУ с коптеров.
После изъятия опасных находок командиром группы было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте.
Саперы подготовили место, заложили снаряда и путем наложения заряда уничтожили их.
«Противник часто разбрасывает мины. Получается с помощью птичек иностранного производства, типа мавика. Скидывается с помощью сброса, пытаются ликвидировать нас этими гранатами и, как правило, бывают случаи, когда они не срабатывают и даже в не рабочем виде, она также может представлять опасность для наших продвигающихся сил», - рассказал о своей работе сапер с позывным «Конь».
Подобные мероприятия позволяют минимизировать риски для мирного населения, проживающего в освобожденных от неонацистов районах.
Особую опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ и в на территории заброшенных построек.