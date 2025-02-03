03.02.2025 (06:00)

Расчёт ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО

В зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» может поражать широкий спектр целей.

В этот раз в ходе боевой работы расчет засек разведывательные БпЛА самолетного типа «Валькирия» и «Фурия» противника, которые собирали данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара.

После получения команды на выдвижение, расчет ЗРК «Тор-М1» в считанные минуты выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск.

Расчет незамедлительно совершил пуски ракет, которые попали точно в цели. Уничтожение разведывательных БпЛА противника происходило на расстоянии 10 км.

Убедившись в поражении воздушных целей, боевая машина сменила огневую позицию в целях недопущения нанесения противником удара.

На счету данного расчета более ста пораженных беспилотников различных типов.

За охрану и оборону «Тора» отвечает мобильная огневая группа, которая действует совместно с расчетом, и пока комплекс находится в боевой работе. У группы на вооружении находятся все необходимое для защиты ЗРК: стрелковое оружие, автоматические ружья и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря.

В любую погоду, не важно, днём или ночью, «Тор» в боевой готовности. Способен поразить несколько объектов одновременно – от дронов до авиации и даже баллистических ракет противника.

После стрельбы «Тор» тут же начинает поиск следующей цели.

В подразделении для ускорения взаимодействия между службами была создана диспетчерская, объединяющая в себе рабочие места для дежурных офицеров по РЭБ, БПЛА и ПВО. Это позволяет в кратчайшие сроки выявить маршрут движения воздушной цели, точки взлета, места расположения операторов, а также своевременно дать команду на их уничтожение.

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