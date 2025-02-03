03.02.2025 (05:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БпЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БпЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты РСЗО «Град» самоходного артиллерийского полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы сорвали проведения ротации подразделений ВСУ на огневых позициях артиллерии и уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, которые вели беспокоящий огонь по позициям наших войск, пункты управления БпЛА и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Получив координаты целей, расчеты «Градов» в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 км.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

Взаимодействие между подразделениями воздушной и наземной разведки и непосредственно артиллерийскими расчетами отлажено, как отличный часовой механизм. Разведчики находят цели и оперативно передают их для уничтожения.

РСЗО «Град» – мощная система. Она представляет серьёзную опасность для ВСУ, ведь наносит удары, в том числе, по укреплённым пунктам противника.

Установки также используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают идти вперёд. Их прикрытие обеспечивают, в том числе, РСЗО «Град».

Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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