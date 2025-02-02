02.02.2025 (17:00)

Военные коммунальщики ЮВО проводят работу по снижению затрат для производства тепла

Отопительный период специалисты жилищно-коммунальной службы №3

(г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Южному военному округу проводят с использованием мощностей более 95 котельных в военных гарнизонах, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Уровень специальной подготовки специалистов теплового хозяйства жилищно-коммунальной службы позволил в кратчайшие сроки без привлечения специальных организаций произвести установку четырех новых котлов и соответствующие пуско-наладочные работы в котельной микрорайона Головинка города Сочи.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования и качественная его настройка позволили снизить потребление топлива (угля) при предоставлении установленного уровня подачи тепла на объекты Министерства обороны Российской Федерации с 7 до 5 тонн угля в сутки.

Военные коммунальщики планомерно проводят работы по переводу объектов теплового хозяйства на экологичное топливо (газ) или электричество. Вместе с тем, в настоящее время обслуживаться твердым топливом продолжают около 40 котельных.

Специалисты жилищно-коммунальной службы последовательно решают все вопросы снижения экономических затрат и повышения качества обеспечения теплом объектов Министерства обороны Российской Федерации в зоне своей ответственности.

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