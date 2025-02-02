Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.02.2025 (17:00)

Военные коммунальщики ЮВО проводят работу по снижению затрат для производства тепла

Отопительный период специалисты жилищно-коммунальной службы №3
(г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Южному военному округу проводят с использованием мощностей более 95 котельных в военных гарнизонах, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Уровень специальной подготовки специалистов теплового хозяйства жилищно-коммунальной службы позволил в кратчайшие сроки без привлечения специальных организаций произвести установку четырех новых котлов и соответствующие пуско-наладочные работы в котельной микрорайона Головинка города Сочи.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования и качественная его настройка позволили снизить потребление топлива (угля) при предоставлении установленного уровня подачи тепла на объекты Министерства обороны Российской Федерации с 7 до 5 тонн угля в сутки.

Военные коммунальщики планомерно проводят работы по переводу объектов теплового хозяйства на экологичное топливо (газ) или электричество. Вместе с тем, в настоящее время обслуживаться твердым топливом продолжают около 40 котельных.

Специалисты жилищно-коммунальной службы последовательно решают все вопросы снижения экономических затрат и повышения качества обеспечения теплом объектов Министерства обороны Российской Федерации в зоне своей ответственности.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false