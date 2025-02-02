02.02.2025 (16:00)

Военнослужащие ЮВО провели для юнармейцев экскурсию в музее военной базы в Армении

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели для участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» и учащихся школы Министерства обороны Российской Федерации экскурсию в музее военной базы ЮВО в Армении.

Ребятам рассказали об истории соединения, показали уникальные образцы снаряжения, огнестрельного и холодного оружия, артиллерийского вооружения, боеприпасов, коллекцию знамен.

Помимо оружия и формы в экспозициях музея также представлены семейные реликвии: ордена и медали, грамоты, предметы военной формы одежды и снаряжения, переданные в дар музею ветеранами военной службы и родственниками погибших защитников Отечества.

Командование военной базы уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, для учеников школы Минобороны России и юнармейцев регулярно организуют спортивные и досуговые мероприятия.

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