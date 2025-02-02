02.02.2025 (15:00)

В соединении связи 8-й гвардейской общевойсковой армией проведена тренировка с дежурным подразделением

В Ростовской области с дежурным подразделением соединения связи 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) была проведена тренировка по противодействию терроризму.

Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений. Целью тренировки являлось отражение нападения условного противника на территорию военного городка и воинской части.

Военнослужащие дежурного подразделения, по сигналу, выдвинулись на указанную точку и осуществили действия по блокированию условного противника.

Личный состав успешно справился с поставленными задачами, продемонстрировал оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.

Данные тренировки происходят регулярно и позволяют военнослужащим соединения четко и слажено действовать в ситуациях разного характера, а также поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

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