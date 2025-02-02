02.02.2025 (14:00)

В Ростове-на-Дону продолжается строительство Главного храма ЮВО

В Ростове-на-Дону на ул. 339-й Стрелковой дивизии продолжаются работы по строительству храма в честь святого Георгия Победоносца - Главного православного воинского храма Южного военного округа (ЮВО).

История прихода берет своё начало в 2002 году. Тогда несколько военачальников во главе с генералом армии Героем России Виктором Казанцевым озвучили идею о строительстве храма архиепископу Ростовскому и Новочеркасскому Пантелеимону.

За основу архитектурно-образного решения храма был принят храм во имя Святой Троицы в хуторе Дядин Белокалитвенского района Ростовской области, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Архитектурно-художественный облик храма решен при помощи композиционных приемов и декора, характерных для византийского стиля. Иконостас – мраморный с иконами в технике мелкомодульной мозаики.

6 мая 2012 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на фундаментной плите строящегося храма святого Георгия Победоносца совершил Божественную литургию, по окончании которой освятил первый установленный блок.

К настоящему моменту основные работы проходят внутри Главного храма ЮВО, где мастера осуществляют мраморную отделку стен и полов, а также сводов мозайкой. А силами военнослужащих округа проведено благоустройство прилегающей территории.

Был обустроен живописный Георгиевский сад с озером, сооружена крытая купель, летний театр, детская и спортивная площадки, изящная ротонда, установлена стела святого Георгия и лавандовая аллея Воинской Славы.

Строительство храма находится на постоянном контроле со стороны командования ЮВО и, лично командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Санчика, а также настоятеля прихода протоиерея Валерия Волощука.

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