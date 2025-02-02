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02.02.2025 (13:00)

В военном госпитале Чеченской Республики состоялся концерт для участников СВО

На базе военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации в Чеченской Республике состоялся концерт для участников специальной военной операции (СВО) в рамках проекта «Народ и армия едины».

Концертную программу для военнослужащих, проходящих лечение, подготовили творческие коллективы региона. На сцене клуба музыканты исполнили известные патриотические песни, а также песни собственного сочинения, а танцевальные коллективы представили военнослужащим хореографическую программу.

Гостями концерта также стали представители региональной власти, общественных и волонтерских организаций Чеченской Республики.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Культура
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