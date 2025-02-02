02.02.2025 (12:00)

На Сахалине в учебно-методическом центре «Авангард» стартовали учебные сборы

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» стартовали учебные сборы для десятиклассников Сахалинской области. Участниками сборов стали 50 старшеклассников из школ островного региона г.Южно-Сахалинска.

В течение пяти дней учащиеся освоят военную подготовку по следующей программе: учебные занятия по основам безопасности военной службы, изучение общевоинских уставов, практические занятия по строевой и огневой подготовке, занятия по тактической медицине, комплекс мероприятий по радиационной химической и биологической защите.

Так же для курсантов будет организован выезд на тактический полигон, где они выполнят упражнение начальных стрельб, а также сдадут итоговые зачеты по военно-прикладным дисциплинам.

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