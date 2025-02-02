02.02.2025 (11:00)

В Хабаровском крае состоялась торжественная церемония вступления школьников в ряды Юнармии

В Хабаровском крае в поселке Сергеевка состоялась торжественная церемония вступления более 30 юношей и девушек в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Перед лицом своих наставников и товарищей ребята произнесли клятвы юнармейца: пообещали быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину и быть достойными гражданами России.

Почётные гости сказали слова напутствия: хранить верность юнармейскому братству, достигать успехов в спорте, учёбе и творчестве, изучать историю нашей страны.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

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