02.02.2025 (10:00)

В Забайкалье курсанты окружного учебного центра ВВО приступили к освоению ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Игла»

В Восточном военном округе (ВВО) курсанты окружного учебного центра, дислоцированного в Забайкальском крае, начали практические занятия по освоению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

В ходе обучения военнослужащие приобретают навыки эксплуатации, боевого применения современных образцов вооружения войсковой ПВО и ведения разведки воздушных целей.

Под руководством опытных офицеров-преподавателей курсанты отрабатывают задачи по обнаружению и поражению различных воздушных целей — беспилотных летательных аппаратов, самолетов тактической авиации, крылатых ракет и др. На занятия привлечено несколько сотен военнослужащих.

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