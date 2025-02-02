02.02.2025 (09:00)

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововасилевка ДНР на Красноармейском направлении СВО

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населенному пункту Нововасилевка Донецкой Народной Республике. Группы прикрытия штурмовиков использую ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки украинских боевиков и тем самым поддержали наступательные действия подразделений.

Гарнизон ВСУ, оборонявший населенный пункт, не смог организовать оборону из-за решительных действий российских военнослужащих.

Зайдя в населенный пункт, штурмовики приступили к зачистке позиций от остатков подразделений ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций.

Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознамённой, ордена Богдана Хмельницкого дивизии группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, шаг за шагом выбивая украинских националистов из оккупированных населенных пунктов Донбасса.

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