02.02.2025 (08:00)

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО).

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова» и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

В завершение мероприятия командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных перед ВС РФ задач.

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