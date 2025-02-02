02.02.2025 (07:30)

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки на полигоне в тыловой зоне СВО Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки на полигоне в тыловой зоне СВО Херсонской области

Подразделения Морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

В ходе отработки практических действий военнослужащие выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине и штурму позиций противника.

В ходе штурма позиций военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление. Командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами. В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются молодым бойцам.

Морские пехотинцы Северного флота за период выполнения задач в ходе специальной военной операции имеют по несколько государственных и ведомственных наград. Военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

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