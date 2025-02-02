Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.02.2025 (07:30)

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки на полигоне в тыловой зоне СВО Херсонской области

Подразделения Морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

В ходе отработки практических действий военнослужащие выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине и штурму позиций противника.

В ходе штурма позиций военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление. Командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами. В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются молодым бойцам.

Морские пехотинцы Северного флота за период выполнения задач в ходе специальной военной операции имеют по несколько государственных и ведомственных наград. Военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false