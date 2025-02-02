02.02.2025 (07:00)

Военнослужащие ремонтного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ в полевых условиях восстанавливают поврежденную технику и вооружение



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ремонтного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ в полевых условиях восстанавливают поврежденную технику и вооружение

Ремонтно-восстановительный батальон Ивановских десантников с первых дней СВО осуществляет ремонтное обеспечение соединения. Возможности батальона распространяются на ремонт как колёсной, гусеничной техники, а так же вооружения и стрелкового оружия.

В состав батальона входит взвод специальных работ, где десантники занимаются множеством специфических задач, начиная от обваривания машин и техники защитными сетками против FPV дронов противника, до металлических ежей, которые разбрасывают на дороги с помощью дронов, чтобы лишать противника возможности спокойно перемещаться.

Гвардейцы ремонтники занимаются ремонтом и восстановлением неисправной техники в любых погодных условиях и при любой обстановке. В распоряжении ремонтно-восстановительного батальона есть всё необходимое оборудование. Подъемные механизмы, для транспортировки габаритных и тяжелых грузов и даже токарные станки для изготовления и шлифовки нужных деталей. Помимо ремонта на сборном пункте поврежденных машин занимаются зарядкой и восстановлением аккумуляторных батарей всех типов. Специалисты принимают и обслуживают аккумуляторы со всех подразделений дивизии, для этого у них оборудована мастерская со всем необходимым инструментом.

Ремонтная рота бронетанкового вооружения занимается ремонтом ни только узлов и агрегатов боевых машин, но и более точных приборов и систем. Одна из таких система видения огня и прицеливания на боевой машине десанта.

По заранее подготовленной трассе боевые машины и колесная техника проходит проверку, также стрелковое оружие и вооружение боевых машин проверяются на специальном полигоне, где специалисты проводят стрельбу из восстановленного вооружения и только после всех проверок боевая единица возвращается обратно в строй.

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