02.02.2025 (06:30)
Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области
Экипаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.
В ходе выполнения боевых задач экипаж многоцелевого истребителя Су-35с отработал воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.
Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.
Метки: