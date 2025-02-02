02.02.2025 (06:30)

Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области

Экипаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.

В ходе выполнения боевых задач экипаж многоцелевого истребителя Су-35с отработал воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

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