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02.02.2025 (06:30)

Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области

Экипаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.

В ходе выполнения боевых задач экипаж многоцелевого истребителя Су-35с отработал воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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