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02.02.2025 (06:00)

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими из Сахалина и их родственниками

В зоне проведения СВО военнослужащие гвардейского соединения группировки войск «Восток» пообщались в онлайн-формате с родными и близкими, проживающими на острове Сахалин.

Сергей всего несколько месяцев назад добровольцем приехал в зону проведения СВО. В связи с интенсивной боевой работой связаться со своими родными ему не всегда удаётся, а благодаря современным средствам видеосвязи, и не смотря на расстояние в несколько тысяч километров, такая возможность есть.

Супруга Анна и двое их сыновей смогли увидеть и побеседовать со своим мужем и папой. От долгожданного разговора боец и его родные с Сахалина получили множество позитивных эмоций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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