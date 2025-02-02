02.02.2025 (06:00)

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими из Сахалина и их родственниками

В зоне проведения СВО военнослужащие гвардейского соединения группировки войск «Восток» пообщались в онлайн-формате с родными и близкими, проживающими на острове Сахалин.

Сергей всего несколько месяцев назад добровольцем приехал в зону проведения СВО. В связи с интенсивной боевой работой связаться со своими родными ему не всегда удаётся, а благодаря современным средствам видеосвязи, и не смотря на расстояние в несколько тысяч километров, такая возможность есть.

Супруга Анна и двое их сыновей смогли увидеть и побеседовать со своим мужем и папой. От долгожданного разговора боец и его родные с Сахалина получили множество позитивных эмоций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице