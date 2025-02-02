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02.02.2025 (05:30)

В приграничном районе Курской области военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местным жителям

Жителям населённых пунктов Курской области, подвергшимся атаке украинских боевиков, военнослужащие группировки войск «Север» продолжают доставлять гуманитарную помощь.

В Кореневском районе Курской области военнослужащие мотострелкового полка из состава группировки войск «Север» оказывают поддержку мирным жителям, которые решили не покидать свои дома и не эвакуироваться.

Военнослужащие обеспечивают местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости в тех населённых пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтёры.

Особенно сложная ситуация сложилась в отдалённых населённых пунктах. Добраться до жителей можно только на внедорожниках. Именно в такие районы в первую очередь направляется гуманитарная помощь от наших военных.

Местные жители поблагодарили военнослужащих группировки войск «Север» за оказанную помощь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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