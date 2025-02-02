02.02.2025 (08:30)
Военные инженеры группировки войск «Запад» провели тренировку по инженерной разведке местности в одном из тыловых районов зоны СВО
Военнослужащие 45-ой гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» провели тренировку по инженерной разведке местности в одном из тыловых районов зоны специальной военной операции СВО.
По замыслу тренировки инженерам поступила оперативная информация о том, что на пути следования боевой техники произведено минирование участка дороги диверсионно-разведывательной группой ВСУ.
В условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, отделение инженерно-разведывательного дозора в пешем порядке выполнило задачу по осмотру дорожного полотна и обочин на предмет наличия мин.
В ходе проверки была обнаружена противотанковая мина ТМ-62. Саперами было принято решение уничтожить взрывное устройство на месте с помощью накладного заряда.
Кроме этого, в ходе тренировки инженеры отработали навыки противодействия беспилотникам. Были организованы посты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты воздушного наблюдения для обеспечения безопасности проведения инженерной разведки.
В ходе специальной военной операции военнослужащими инженерно-разведывательного дозора 45-ой гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» ежедневно разминируют дороги и захваченные у ВСУ позиции в зоне проведения спецоперации. С помощью современных миноискателей саперы обнаруживают и очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов, обеспечивая безопасный проход пехоте и проезд боевой техники, а также проводят разминирование освобождённых населённых пунктов от оставленных смертельных сюрпризов ВСУ.
В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают противотанковые и противопехотные мины.
Каждая такая обезвреженная мина – еще один шаг, приближающий к мирной жизни.
Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза. Такая у них работа – без права на ошибку.
На передовой все военнослужащие – одна семья, товарищество, где все помогают и прикрывают друг друга, и каждый знает свой манёвр.