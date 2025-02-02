02.02.2025 (08:30)

Военные инженеры группировки войск «Запад» провели тренировку по инженерной разведке местности в одном из тыловых районов зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры группировки войск «Запад» провели тренировку по инженерной разведке местности в одном из тыловых районов зоны СВО

Военнослужащие 45-ой гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» провели тренировку по инженерной разведке местности в одном из тыловых районов зоны специальной военной операции СВО.

По замыслу тренировки инженерам поступила оперативная информация о том, что на пути следования боевой техники произведено минирование участка дороги диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

В условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, отделение инженерно-разведывательного дозора в пешем порядке выполнило задачу по осмотру дорожного полотна и обочин на предмет наличия мин.

В ходе проверки была обнаружена противотанковая мина ТМ-62. Саперами было принято решение уничтожить взрывное устройство на месте с помощью накладного заряда.

Кроме этого, в ходе тренировки инженеры отработали навыки противодействия беспилотникам. Были организованы посты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты воздушного наблюдения для обеспечения безопасности проведения инженерной разведки.

В ходе специальной военной операции военнослужащими инженерно-разведывательного дозора 45-ой гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» ежедневно разминируют дороги и захваченные у ВСУ позиции в зоне проведения спецоперации. С помощью современных миноискателей саперы обнаруживают и очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов, обеспечивая безопасный проход пехоте и проезд боевой техники, а также проводят разминирование освобождённых населённых пунктов от оставленных смертельных сюрпризов ВСУ.

В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают противотанковые и противопехотные мины.

Каждая такая обезвреженная мина – еще один шаг, приближающий к мирной жизни.

Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза. Такая у них работа – без права на ошибку.

На передовой все военнослужащие – одна семья, товарищество, где все помогают и прикрывают друг друга, и каждый знает свой манёвр.

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