01.02.2025 (13:30)

В Ростове-на-Дону прошла акция «СВОи приходят на помощь»

В Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в г. Ростов-на-Дону прошла акция «СВОи приходят на помощь». Основная цель акции – выразить поддержку российским военным и показать единство граждан страны.

В рамках мероприятия, организованного военно-политическим управлением ЮВО, гостям были продемонстрированы основные виды продукции, которая предоставляются военнослужащим Южной группировки войск волонтерами и используется личным составом в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Со сцены неравнодушных жителей Ростовской области лично поблагодарили участники спецоперации, которые рассказали о своих подвигах применении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), поставленных волонтерами, в зоне СВО.

Помимо этого, специалисты службы БпЛА военного округа представили выставку трофейных беспилотников стран блока НАТО и вооруженных сил Украины, захваченных нашими военнослужащими.

Также для гостей акции была подготовлена выставка о героях спецоперации и их семьях – «Жены героев», а перед зрителями выступили артисты «Ансамбля песни и пляски ЮВО» и ансамбля «Успех».

В завершении мероприятия командование военного округа провело личный прием руководителей общественных организаций и предприятий Ростовской области, в ходе которой поблагодарил их за оказанную помощь подразделениям ЮВО, выполняющим задачи в зоне СВО, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ранее подобная акция прошла на заводах и предприятиях Ростовской области.

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