01.02.2025 (10:30)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Юный юнармеец»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Юный юнармеец», которые прошли на базе школы Чановского района №2.

Юные патриоты продемонстрировали свои навыки в разборке и сборке автомата Калашникова, показали, как правильно и быстро снаряжать магазин патронами, выполнили викторину на знание военных званий и их соответствия различным родам войск и проверили свою информированность о ключевых событиях в истории России, связанных с Великой Отечественной войной.

В состав жюри, входили участники специальной военной операции, которые отметили важность мероприятия для формирования у участников чувства патриотизма и уважения к традициям Вооружённых Сил РФ. В конце соревнований победители и призеры получили кубки и грамоты.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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