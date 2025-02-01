01.02.2025 (09:30)

Специалисты жилищно-коммунальной службы ТОФ обеспечивают бесперебойное прохождение отопительного сезона

ЖКС № 6 (г. Фокино) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(по ВМФ) обеспечивает прохождение отопительного периода 2024-2025гг. в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

В целях контроля и учета отпускаемой тепловой энергии на котельных собственной генерации установлено 14 приборов учета, а на коммерческих узлах- 25. Установка приборов учета тепловой энергии осуществляется собственными силами ЖКС №6, планируется завершить монтажные работы на всех объектах в 2025 году.

Для успешного прохождения отопительного периода специалисты жилищно-коммунальной службы подготовили более 200 объектов теплоснабжения, в том числе центральные тепловые пункты и котельные. На котельных создан запас жидкого и твердого котельного топлива, который надёжно обеспечивает бесперебойную подачу тепла потребителям в течении 120-150 суток.

Руководство Службы уделяет особое внимание не только вопросам бесперебойных поставок теплоносителя, воды и электроэнергии на обслуживаемые объекты Министерства обороны Российской Федерации, но и рациональному расходованию поставляемых ресурсов.

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