01.02.2025 (23:00)

Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота поднял флаги расцвечивания в честь годового праздника

Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота поднял Военно-морской флаг и флаги расцвечивания в честь годового праздника корабля. Состоялось торжественное построение экипажа, на котором воинский коллектив поздравил командир соединения надводных кораблей.

Заложен корабль в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В феврале 1986 года принят в состав Тихоокеанского флота. Многократно участвовал в дальних походах, демонстрируя Военно-морской флаг ВМФ в разных странах, а также активно участвовал международной антипиратской деятельности. 6 мая 2010 года моряки с БПК «Маршал Шапошников» освободили танкер "Московский университет", захваченный сомалийскими пиратами в Аденском заливе. По истории данного события был снят отечественный художественный фильм «22 минуты».

После глубокой модернизации 2021 году, корабль оснастили ударным ракетным вооружением, после которого он стал классифицироваться как фрегат.

Корабль один из самых активных участников учений и дальних походов ТОФ. В прошлом 2024 году фрегат "Маршал Шапошников" в составе отряда нёс боевую службу в Средиземном море. За 7 месяцев похода фрегатом было пройдено 32000 морских миль.

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