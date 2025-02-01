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01.02.2025 (22:00)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Снежногорск» выполнил артиллерийскую стрельбу в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Расчеты артиллерийских батарей корабля успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника и осуществили поражение морских и береговых мишеней с различных дистанций.

Также экипаж малого противолодочного корабля провёл тренировки по выставлению постов вахтенных по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными средствами. Посты при этом оборудуются дополнительными средствами защиты личного состава.

Выполнение боевых упражнений проходило в сложной гидрометеорологической обстановке. Район артиллерийских стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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