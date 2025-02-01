01.02.2025 (21:00)

Психологи Северного флота провоели агитационно-информационные мероприятия к поступлению в Военный университет

Психологи Северного флота в рамках агитационно-информационных мероприятий к поступлению в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации провели ряд встреч в образовательных учреждениях - с воспитанниками Североморского кадетского корпуса, старшеклассниками школ города Мурманск и ЗАТО город Североморск, а также с военнослужащими в войсковых частях.

Участники встреч узнали о востребованности специалистов-психологов в Вооруженных Силах Российской Федерации, об особенностях службы военных психологов, важности выполняемых задач, основных направлениях их деятельности. Также внимание уделялось требованиям, предъявляемым к абитуриентам Военного университета, условиям поступления в военный вуз и перспективах дальнейшего профессионального становления.

По завершении мероприятий их участники задали психологам интересующие вопросы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице