01.02.2025 (20:00)

Военнослужащие взвода БпЛА Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления FPV-дронов

Взвод операторов БпЛА Ленинградского военного округа совершенствует навыки управления FPV-дронов как в реальных условиях, так и на компьютерном симуляторе в Ленинградской области. С бойцами занимаются инструкторы, имеющие боевой опыт специальной военной операции.

Военнослужащие по контракту, оттачивают навыки на лётной трассе с препятствиями, имитирующими городскую застройку. Практические занятия полётов проходят вне зависимости от погоды, так как важно наработать навыки управления fpv-дроном в любых условиях. Скоростное преодоление барьеров на лётной трассе имитирует городские условия боя. Благодаря навыкам их преодоления бойцы смогут с лёгкостью уничтожать реального противника, который организовал огневую позицию в окне квартиры или трещине дома в зоне СВО.

Так же операторы БПЛА управляют дронами в специально подготовленном симуляторе, где инструктор устанавливает различные условия полёта, выставляет метеорологические характеристики, технические особенности, технику и живую силу условного противника. Благодаря компьютерной программе бойцы отрабатывают трудновыполнимые элементы пилотирования и поражения противника, не растрачивая материальную базу воинской части.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута, вводил определённые препятствия в программу, следил за временем прохождения трассы.

После завершения курсов по подготовке операторов FPV-дронов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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