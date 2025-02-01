01.02.2025 (18:00)

Снайперы морской пехоты отработали ведение боя в ночных условиях

В рамках плановых занятий снайперы соединения морской пехоты Балтийского флота выполнили специальные задачи в ночных условиях на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатывали в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создавалась новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Практическая часть занятий включала элементы ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя ночью. Руководителями занятий оценивались навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

В ходе ночных занятий по огневой подготовке снайпера выполнили более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки приняли участие несколько снайперских подразделений морской пехоты Балтийского флота.

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