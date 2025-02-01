Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2025 (17:00)

На Балтийском флоте проверили готовность подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, состоялась плановая комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части тренировки военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению групп условных террористов, пытавшихся проникнуть на территории воинских частей, а также совершивших нападение на воинские колонны с целью захвата техники, вооружения и боеприпасов.

В мероприятиях приняли участие более 100 человек, задействовано около 10 единиц техники, в частности, БТР-82А, грузовые автомобили КамАЗ и Урал. Военнослужащие отработали задачи по проведению инженерной разведки при выдвижении в заданный район, радиационной и химической разведки, эвакуации условно раненых военнослужащих.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. Данные тренировки проходят на Балтийском флоте на постоянной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false