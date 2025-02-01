01.02.2025 (17:00)

На Балтийском флоте проверили готовность подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, состоялась плановая комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части тренировки военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению групп условных террористов, пытавшихся проникнуть на территории воинских частей, а также совершивших нападение на воинские колонны с целью захвата техники, вооружения и боеприпасов.

В мероприятиях приняли участие более 100 человек, задействовано около 10 единиц техники, в частности, БТР-82А, грузовые автомобили КамАЗ и Урал. Военнослужащие отработали задачи по проведению инженерной разведки при выдвижении в заданный район, радиационной и химической разведки, эвакуации условно раненых военнослужащих.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. Данные тренировки проходят на Балтийском флоте на постоянной основе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице