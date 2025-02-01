01.02.2025 (10:00)
Министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнил новогоднюю мечту мальчика из Тульской области
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил новогоднее желание девятилетнего Ивана из Тульской области, мечтавшего о поездке в Санкт-Петербург.
По приглашению руководителя военного ведомства семья Смирновых приехала в Северную столицу, где для них была подготовлена насыщенная трех дневная культурная программа.
Иван учится в 3 классе, любит животных. Побывать в ленинградском зоопарке и увидеть его обитателей - это новогодняя мечта Вани, загаданная в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Здесь Иван познакомился с тигром Зевсом, а льву Адаму и львице Таисии вместе с мамой и папой приготовил вкусные «подарки».
В музее Военно-морской славы в Кронштадте Ваня совершил экскурсию по первой советской атомной подводной лодке «К-3» и посетил интерактивные экспозиции, рассказывающие о истории Военно-Морского Флота России.
В Центральном Военно-морском музее Ваниным экскурсоводом стал император Петр I. Мальчик принял участие в написании картины, испытал свои навыки в управлении боевым кораблем на интерактивном тренажере, познакомился с коллекцией холодного и огнестрельного оружия, а также подержал в руках антикварные пистолеты времен войны с Наполеоном.
В свою очередь, директор музея подарил Ивану командирские часы, боцманскую дудку и памятные книги.
Также в ходе поездки Иван увидел легендарный крейсер «Аврора» и познакомился с бытом воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
В Кронштадтском морском Никольском соборе - главном храме Военно-Морского Флота России семья Смирновых поставила свечи у иконы Николая Чудотворца - и Ваня загадал еще одно желание, самое сокровенное,
а потому и оно обязательно сбудется.
«Настоящее новогоднее чудо. Знали, когда били куранты, что мы скоро встретимся и поедем в путешествие. Эмоции для всей семьи, детские эмоции, неподдельные. Огромное спасибо от всей нашей семьи Министру обороны Российской Федерации, ощущения не забываемые», – поделились своими впечатлениями родители Ивана Евгения и Андрей Смирновы.