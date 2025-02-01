01.02.2025 (10:00)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнил новогоднюю мечту мальчика из Тульской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ исполнил новогоднюю мечту мальчика из Тульской области

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил новогоднее желание девятилетнего Ивана из Тульской области, мечтавшего о поездке в Санкт-Петербург.

По приглашению руководителя военного ведомства семья Смирновых приехала в Северную столицу, где для них была подготовлена насыщенная трех дневная культурная программа.

Иван учится в 3 классе, любит животных. Побывать в ленинградском зоопарке и увидеть его обитателей - это новогодняя мечта Вани, загаданная в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Здесь Иван познакомился с тигром Зевсом, а льву Адаму и львице Таисии вместе с мамой и папой приготовил вкусные «подарки».

В музее Военно-морской славы в Кронштадте Ваня совершил экскурсию по первой советской атомной подводной лодке «К-3» и посетил интерактивные экспозиции, рассказывающие о истории Военно-Морского Флота России.

В Центральном Военно-морском музее Ваниным экскурсоводом стал император Петр I. Мальчик принял участие в написании картины, испытал свои навыки в управлении боевым кораблем на интерактивном тренажере, познакомился с коллекцией холодного и огнестрельного оружия, а также подержал в руках антикварные пистолеты времен войны с Наполеоном.

В свою очередь, директор музея подарил Ивану командирские часы, боцманскую дудку и памятные книги.

Также в ходе поездки Иван увидел легендарный крейсер «Аврора» и познакомился с бытом воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

В Кронштадтском морском Никольском соборе - главном храме Военно-Морского Флота России семья Смирновых поставила свечи у иконы Николая Чудотворца - и Ваня загадал еще одно желание, самое сокровенное,

а потому и оно обязательно сбудется.

«Настоящее новогоднее чудо. Знали, когда били куранты, что мы скоро встретимся и поедем в путешествие. Эмоции для всей семьи, детские эмоции, неподдельные. Огромное спасибо от всей нашей семьи Министру обороны Российской Федерации, ощущения не забываемые», – поделились своими впечатлениями родители Ивана Евгения и Андрей Смирновы.

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