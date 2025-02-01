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01.02.2025 (12:00)

Участники СВО провели урок мужества для юнармейцев Ростовской области

Урок мужества «Я помню, Я горжусь!» провели военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) – участники специальной военной операции (СВО) для школьников поселка Персиановский Ростовской области.

В рамках мероприятия детям рассказали о боевом пути, подвигах российских военнослужащих на СВО и об особенностях обустройства быта на фронте, а также объяснили, что движет людьми, добровольно вставшими на защиту Отечества.

В конце встречи военнослужащие продемонстрировали юным патриотам образцы вооружения и организовали выставку военной техники.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие активно проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. В Ростовской области для молодёжи на регулярной основе проводят уроки мужества и мастер-классы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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