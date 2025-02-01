01.02.2025 (15:00)

На российской военной базе в Армении в текущем году увеличится количество мероприятий для юнармейцев

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в текущем году увеличится количество мероприятий для детей военнослужащих, вступивших во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) «Юнармия».

На базе российского соединения в Закавказье регулярно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. На территории военной базы были проведены занятия по огневой и строевой подготовкам, а также по военно-прикладным видам спорта с юнармейцами.

В 2024 году в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов было организовано и проведено около 100 мероприятий, направленных на повышение имиджа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, военно-патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни.

В текущем году интенсивность подготовки молодежи и проведения мероприятий будет увеличена, в ходе чего юнармейцы, помимо волонтерской деятельности и участия в культурных и образовательных мероприятиях, ознакомятся с жизнью и бытом личного состава соединения, а также с современной экипировкой военнослужащих, вооружением и военной техникой.

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