Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2025 (11:00)

В Краснодарском крае завершился чемпионат ЮВО по баскетболу

На площадке воздухоопорного спортивного комплекса спортивной школы «Аллигатор» города Кореновск Краснодарского края завершился Чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по баскетболу.

За звание лучшей баскетбольной команды ЮВО боролись представители всех общевойсковых объединений военного округа, а также соединений и воинских частей непосредственного подчинения.

Турнир проходил по групповой системе. Девять команд были разделены на 2 подгруппы и провели в общей сложности 16 игр.

Почетными гостями Чемпионата были представители командования ЮВО и 8-й гвардейской общевойсковой армии, администрации Кореновского района и федерации баскетбола.

Чемпионом военного округа по баскетболу стала команда 8-й гвардейской общевойсковой армии, второе место заняла сборная военной базы ЮВО в Республике Армения, а замкнули тройку призёров представители 51 общевойсковой армии.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, а лучшие игроки были включены в сборную ЮВО, которая выступит на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false