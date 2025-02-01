01.02.2025 (11:00)

В Краснодарском крае завершился чемпионат ЮВО по баскетболу

На площадке воздухоопорного спортивного комплекса спортивной школы «Аллигатор» города Кореновск Краснодарского края завершился Чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по баскетболу.

За звание лучшей баскетбольной команды ЮВО боролись представители всех общевойсковых объединений военного округа, а также соединений и воинских частей непосредственного подчинения.

Турнир проходил по групповой системе. Девять команд были разделены на 2 подгруппы и провели в общей сложности 16 игр.

Почетными гостями Чемпионата были представители командования ЮВО и 8-й гвардейской общевойсковой армии, администрации Кореновского района и федерации баскетбола.

Чемпионом военного округа по баскетболу стала команда 8-й гвардейской общевойсковой армии, второе место заняла сборная военной базы ЮВО в Республике Армения, а замкнули тройку призёров представители 51 общевойсковой армии.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, а лучшие игроки были включены в сборную ЮВО, которая выступит на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.

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