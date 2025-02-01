01.02.2025 (16:00)

В соединении материально-технического обеспечения ВВО работает «горячая линия» пункта военно-социальной поддержки

В соединении материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, работает «горячая линия» пункта военной социальной поддержки.

Работа пунктов военно-социальной поддержки направлена на консультацию участников специальной военной операции (СВО) и их родственников по вопросам юридической помощи, выплат, оказания адресной помощи, а также на реализацию социальных гарантий.

Оказание такой поддержки не только укрепляет уверенность защитников Родины в надёжности тыла, но и обеспечивает их близких необходимой помощью. Это прямо влияет на военнослужащих, позволяя им сосредоточиться на выполнении служебного долга.

Для оперативного обращения за консультацией или помощью предусмотрены следующие контакты «горячей линии» соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа:

Абонентский пункт «Горячей линии»: 8 416-414-30-92

Начальник абонентного пункта «горячей линии»: 8 914-578-56-44

Начальник пункта военно-социальной поддержки: 8 924-259-07-86

Начальник группы по контролю за страховыми и единовременными выплатами: 8 914-572-77-83.

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