01.02.2025 (14:00)

В Забайкалье связисты ВВО провели тренировку по обеспечению устойчивой связи

Военнослужащие подразделений управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, провели радиотренировку, в ходе которой отрабатывались задачи по обеспечению устойчивой и непрерывной связи, а также обмену данными между командованием объединения, подчиненными соединениями и воинскими частями.

В ходе мероприятия специалисты войск связи успешно выполнили задачи по организации радио и телефонной связи, сеансов закрытой видеоконференцсвязи, а также электронного обмена данными, с целью обеспечения непрерывного управления войсками. Особенностью тренировки стала передача информации в условиях радиоподавления средствами условного противника.

По итогам занятий личный состав продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию современных и новейших средств связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице