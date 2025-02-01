01.02.2025 (13:00)

В Хабаровске проводится районный этап комбинированной военно-спортивной игры «Патриот»

На базе Военно-патриотического клуба «Данко» города Хабаровск, среди юнармейцев проводится районный этап комбинированной военно-спортивной игры «Патриот».

Команды, состоящие из учащихся среднеобразовательных школ Железнодорожного района города, борются за право участвовать в городском этапе.

В ходе военно-спортивной игры, школьникам предстоит продемонстрировать свои навыки в строевой и физической подготовке, в стрельбе из пневматической винтовки, в сборке и разборке АК-74, а также в надевании защитного комплекта.

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