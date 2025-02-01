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01.02.2025 (09:00)

В войсках ВВО завершилось приведение новобранцев к Военной Присяге

В войсках Восточного военного округа (ВВО) к Военной присяге приведены 100 процентов военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях ВВО и призванных в рамках осеннего призыва 2024 года.

Новобранцы взяли на себя обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

В мероприятиях принимали участие представители командования соединений и воинских частей, ветеранских и общественных организаций.

В дальнейшем военнослужащие встанут в строй своих штатных подразделений и продолжат осваивать свои военно-учетные специальности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Присяга
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