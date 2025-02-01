01.02.2025 (08:30)
Добровольцы формирования «Барс-Курск» в ходе выполнения задач в Курской области ежедневно осуществляют огневое прикрытие аварийно-восстановительных бригад в Кореневском районе
Специалисты аварийно-восстановительных бригад регулярно отправляются на приграничные территории в Курской области для восстановления инфраструктуры, повреждённой в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Вместе с бригадами в опасные районы направляются добровольцы подразделения «Барс-Курск».
Добровольцы обеспечивают безопасность специалистов ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети», пока те занимаются проведением работ в электрических сетях в Кореневском районе.
Основная задача добровольцев – защита аварийно-восстановительных бригад от беспилотников противника. Если в небе появится вражеский БпЛА, бойцы незамедлительно откроют огонь на поражение.
Специалисты «Россетей» восстанавливают инфраструктуру населенных пунктов Кореневского района круглосуточно. Соответственно, добровольцы обеспечивают их безопасность в том же режиме. При проведении работ все распределяются на безопасное расстояние, не скапливаются, при обнаружении опасности убывают в укрытия.
Добровольцы формирования «Барс-Курск», прошедшие тщательную подготовку на полигонах в тыловой зоне, выполняют задачи на территории Курской области.
На данное подразделение возлагаются следующие задачи, выполнение которых осуществляется только на территории Курской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.
«Барс-Курск» – уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. Все они представляют различные профессии и отправились защищать Родину по собственному желанию.
Главная цель отряда – обеспечение безопасности мирных жителей Курской области. Добровольцы, заключившие контракт, прошли обучение и получили необходимое снаряжение.
Как рассказывают добровольцы, они сами стали жертвами нападения украинских боевиков на их дома, что усилило их решимость защищать родные места.