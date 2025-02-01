01.02.2025 (08:00)

Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне проведения специальной военной операции

Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» продолжают скрытно уничтожать особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения СВО.

Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга. Особое внимание снайперские пары уделяют маскировке позиции и выстрела, так как, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы со стороны противника, они работают на близких дистанциях. Для этого они используют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку. Также снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела.

Снайперы в ходе боевых действий включаются в состав боевого подразделения или работают самостоятельно на различном удалении от противника в зависимости от поставленных задач и используемой системы и оптики.

Самое сложное в работе – ожидание, когда цель приходится ждать несколько часов и даже суток. Приоритетной целью для них является командный состав противника, а одной из главных задач – срыв ротаций подразделений ВСУ на позициях.

В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки.

Универсальность снайперов в ходе проведения СВО не раз была доказана. Они могут работать как свободные охотники, разведчики, корректировщики, могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника.

Также снайперы точными выстрелами уничтожают разведывательные и ударные БпЛА противника в воздухе.

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