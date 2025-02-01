01.02.2025 (08:00)
Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне проведения специальной военной операции
Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» продолжают скрытно уничтожать особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения СВО.
Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга. Особое внимание снайперские пары уделяют маскировке позиции и выстрела, так как, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы со стороны противника, они работают на близких дистанциях. Для этого они используют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку. Также снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела.
Снайперы в ходе боевых действий включаются в состав боевого подразделения или работают самостоятельно на различном удалении от противника в зависимости от поставленных задач и используемой системы и оптики.
Самое сложное в работе – ожидание, когда цель приходится ждать несколько часов и даже суток. Приоритетной целью для них является командный состав противника, а одной из главных задач – срыв ротаций подразделений ВСУ на позициях.
В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки.
Универсальность снайперов в ходе проведения СВО не раз была доказана. Они могут работать как свободные охотники, разведчики, корректировщики, могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника.
Также снайперы точными выстрелами уничтожают разведывательные и ударные БпЛА противника в воздухе.