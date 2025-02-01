01.02.2025 (07:30)
Штурмовые группы гвардейской мотострелковой бригады ЮВО теснят противника на Кураховском направлении СВО
Штурмовые отряды отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) захватывают опорные пункты ВСУ и занимают более выгодные рубежи на Кураховском направлении специальной военной операции.
Штурмовики обычно работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов. Перед началом каждой операции с помощью БпЛА проводится разведка местности, количество личного состава ВСУ, его оснащенность, укрепленность, возможности снабжения боекомплектом и личным составом, пути к отступлению.
«Предварительно аэроразведка. Производят наблюдательные мероприятия, выявляя противника, расположение, как оснащены, как закреплены. Только после глубокого анализа принимается решение о том, как они будут действовать в той или иной ситуации, какой подход к ним по захвату той или иной точки. То есть и от тех точек, которые собираются брать, до ближайших подходов, подъездов и так далее, потому что эффект внезапности всегда бывает, бывает транспорт вражеский. Прилетели, высадились, а нам такие сюрпризы не нужны. Наша аэроразведка работает 24 на 7», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гора».
Под натиском наших штурмовых групп оборона ВСУ на Кураховском направлении специальной военной операции разваливается, противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников.
«Заходим на укрепы малыми тактическими группами. Двойками, пятерками. Собираем кулак, а потом взламываем укреп. Укрепы все у них бетонные. Применяем модифицированные мины танковые. Переделываем и взламываем, вскрываем их бетонные дотыы именно минами. После таких «ручных гранат» переделанных они очень быстро покидают укрепы. В стрелковые бои противник старается не вступать. Боится», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Фарик».
Штурмовые отряды всегда находятся в полной боевой готовности, каждый день проводят тренировки, отрабатывают самые разные сценарии, которые могут пригодиться в реальном бою.