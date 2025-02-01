01.02.2025 (07:30)

Штурмовые группы гвардейской мотострелковой бригады ЮВО теснят противника на Кураховском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые группы гвардейской мотострелковой бригады ЮВО теснят противника на Кураховском направлении СВО

Штурмовые отряды отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) захватывают опорные пункты ВСУ и занимают более выгодные рубежи на Кураховском направлении специальной военной операции.

Штурмовики обычно работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов. Перед началом каждой операции с помощью БпЛА проводится разведка местности, количество личного состава ВСУ, его оснащенность, укрепленность, возможности снабжения боекомплектом и личным составом, пути к отступлению.

«Предварительно аэроразведка. Производят наблюдательные мероприятия, выявляя противника, расположение, как оснащены, как закреплены. Только после глубокого анализа принимается решение о том, как они будут действовать в той или иной ситуации, какой подход к ним по захвату той или иной точки. То есть и от тех точек, которые собираются брать, до ближайших подходов, подъездов и так далее, потому что эффект внезапности всегда бывает, бывает транспорт вражеский. Прилетели, высадились, а нам такие сюрпризы не нужны. Наша аэроразведка работает 24 на 7», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гора».

Под натиском наших штурмовых групп оборона ВСУ на Кураховском направлении специальной военной операции разваливается, противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников.

«Заходим на укрепы малыми тактическими группами. Двойками, пятерками. Собираем кулак, а потом взламываем укреп. Укрепы все у них бетонные. Применяем модифицированные мины танковые. Переделываем и взламываем, вскрываем их бетонные дотыы именно минами. После таких «ручных гранат» переделанных они очень быстро покидают укрепы. В стрелковые бои противник старается не вступать. Боится», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Фарик».

Штурмовые отряды всегда находятся в полной боевой готовности, каждый день проводят тренировки, отрабатывают самые разные сценарии, которые могут пригодиться в реальном бою.

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