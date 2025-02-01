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01.02.2025 (07:00)

Операторы дронов группировки войск «Днепр» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Операторы дронов мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ежедневно расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) выходят на позиции и выполняют боевые задачи. Операторы дронов ведут наблюдение, поиск целей и передачу координат на командный пункт.

В свою очередь расчеты ударных БпЛА наносят удары по выявленным целям, среди которых укрытия, блиндажи, огневые точки, личный состав и техника противника.

Поражение производится либо путем сброса поеприпаса, либо дроном камикадзе, в зависимости от цели.

«Каждый расчет занимается своим делом. Мой расчет занимается наблюдением. Выявляем цели, ротацию противника, корректируем артиллерию, авиацию. Самое сложное — работать ночью. Сейчас погодные условия иногда не позволяют. Но наблюдение нужно вести 24 на 7. Так что приходится в любую погоду вылетать, наблюдать, чтобы противник не подошел к нашим позициям», — рассказал начальник расчета с позывным «Замок».

Операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью в любых погодных условиях с использованием миникамер и тепловизоров.

Кроме того, беспилотники применяются для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции.

Выполняя свою работу, операторы дронов сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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