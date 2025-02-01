01.02.2025 (07:00)
Операторы дронов группировки войск «Днепр» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области
Операторы дронов мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Ежедневно расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) выходят на позиции и выполняют боевые задачи. Операторы дронов ведут наблюдение, поиск целей и передачу координат на командный пункт.
В свою очередь расчеты ударных БпЛА наносят удары по выявленным целям, среди которых укрытия, блиндажи, огневые точки, личный состав и техника противника.
Поражение производится либо путем сброса поеприпаса, либо дроном камикадзе, в зависимости от цели.
«Каждый расчет занимается своим делом. Мой расчет занимается наблюдением. Выявляем цели, ротацию противника, корректируем артиллерию, авиацию. Самое сложное — работать ночью. Сейчас погодные условия иногда не позволяют. Но наблюдение нужно вести 24 на 7. Так что приходится в любую погоду вылетать, наблюдать, чтобы противник не подошел к нашим позициям», — рассказал начальник расчета с позывным «Замок».
Операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью в любых погодных условиях с использованием миникамер и тепловизоров.
Кроме того, беспилотники применяются для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции.
Выполняя свою работу, операторы дронов сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.