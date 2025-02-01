01.02.2025 (06:30)
Уссурийские десантники эвакуировали в тыл и восстановили трофейную БМП М113 украинских боевиков
Очередная трофейная боевая машина пехоты М113 производства США была доставлена в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ.
Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена непосредственно операция по эвакуации американской БМП — под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника десантники ремонтно-эвакуационных подразделений зацепили на буксир вражескую БМП и доставили в ремонтное подразделение.
Бронемашина попала в руки российских военнослужащих без критических повреждений.
Внутри были обнаружены боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы. Сама БМП не была подбита, а, наехав на мину, подорвалась и потеряла гусеницу с правым передним фрикционом, после чего ее экипаж с десантом погиб, а немногие выжившие, бросив боевую машину, разбежались.
В ходе проведения ремонтных работ по восстановлению БМП с другого трофейного М113-донора были сняты необходимые запчасти и установлены на трофейную машину, после чего машина встала на ход.
В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной американской техники.