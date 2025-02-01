01.02.2025 (05:00)

Награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике состоялась церемония награждения государственными наградами военнослужащих 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр» в 20-ю годовщину со дня образования соединения.

За мужество, отвагу и героизм, проявленным в ходе выполнения боевых задач, военнослужащим были вручены медали «За отвагу», Суворова и «За храбрость» II степени.

Затем войны-гвардейцы возложили цветы к Вечному огню на вершине мемориала «Саур-Могила» и почтили память погибших героев.

Справочно:

15-я отдельная мотострелковая (миротворческая) бригада Центрального военного округа сформирована 1 февраля 2005 года.

15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада является преемником легендарного подразделения легкой кавалерии — 5-го гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. В честь него в 2018 году Указом Президента Российской Федерации бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская». В истории русской армии Александрийский гусарский полк известен как «Бессмертные» и «Черные гусары».

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