01.02.2025 (06:00)

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике

На Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артбатарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Получив координаты цели, расчет реактивной системы залпового огня «Град» прибыл в район боевого применения, за считанные минуты выполнил развертывание боевой машины из походного положения в боевое, навел установку и произвел залп по позициям украинских боевиков.

Контроль поражения целей и передачу координат места положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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