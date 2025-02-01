01.02.2025 (05:30)
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар выполнялся по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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