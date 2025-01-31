31.01.2025 (23:45)

Военнослужащие ЦВО отработали поиск и уничтожение условного противника в горах Западного Саяна

С военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по обнаружению и уничтожению противника в сложных погодных условиях в горах Красноярского края.

По замыслу мероприятия боевой подготовки условный противник планировал осуществить диверсию с целью блокирования движения военной техники по горной дороге сходом снежной лавины. Военнослужащие горного подразделения, получив координаты предполагаемого местоположения противника, выдвинулись в район проведения разведывательных и поисковых мероприятий. Прибыв в указанный район, по косвенным признакам определили местоположение и маршрут передвижения противника, выследили его, организовали засаду и уничтожили из штатного вооружения.

Учебно-боевая задача выполнялась без использования специального оборудования в условиях сильного ветра и ограниченной видимости при пониженной температуре воздуха.

В тренировке приняли участие более 20 военнослужащих ЦВО.

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