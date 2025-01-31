31.01.2025 (23:30)

Мотострелки ЦВО учатся в Сибири действовать в бою на лыжах

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, отработали учебно-боевые задачи с использованием лыжного снаряжения.

Личный состав совершил марш-бросок на 5 км по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время совершения марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, и выйдя в район боевого применения, выполнили учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-7В.

Кроме того, военнослужащие отработали оказание первой помощи условно раненому и эвакуацию с использованием лыжного снаряжения.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 30 военнослужащих.

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