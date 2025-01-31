31.01.2025 (23:00)

Военные связисты ЦВО отразили атаку условных диверсантов на узел связи в ходе тренировки по антитеррору в Новосибирской области

Военнослужащие соединения связи Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки по антитеррору отразили атаку условных диверсантов на узел связи воинской части в Новосибирской области.

Получив сигнал о проникновении на территорию воинской части диверсионной группы условного противника, подразделение антитеррора оперативно выдвинулось в назначенный район, где военнослужащие осуществили блокирование «террористов» и дальнейшее их уничтожение.

В ходе тренировки были отработаны задачи по выявлению «противника», скрытному передвижению группы, организации взаимодействия между военнослужащими, а также эвакуации условно раненых.

Всего в практических действиях приняли участие около 30 военнослужащих. При проведении мероприятия использовались различные средства имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

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