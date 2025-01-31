31.01.2025 (22:30)

Российские танкисты отработали экстремальное вождение в горах Таджикистана

Экипажи танков Т-72Б3М российской военной базы в Таджикистане отработали экстремальное вождение в горной местности.

На горном танкодроме полигона Ляур механики-водители выполнили элементы вождения на боевых машинах по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъемы, спуски и косогоры. Кроме того, экипажи отработали эвакуацию поврежденной техники из труднодоступных мест, используя различные техники буксировки.

В завершение военнослужащие отработали ведение встречного боя, где с помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов «Сосна-У в движении из 125-мм пушек уничтожили технику условного противника на дальностях до 1,5 тыс. метров. Цели, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, наводчики-операторы поражали из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения связи, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

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