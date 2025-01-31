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31.01.2025 (22:00)

Мотострелки ЦВО выполнили боевые стрельбы из автоматов Калашникова в Оренбургской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Оренбургской области, выполнили стрельбы из автоматов АК-74 и АК-12 по мишеням, имитирующим живую силу противника. Практические действия прошли на Тоцком полигоне.

Перед стрельбой личный состав изучил требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб, правила ведения огня и способы определения дальности до цели.

Стрельба из автоматов выполнялась по неподвижным и движущимся мишеням. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие использовали неровности местности, фрагменты зданий и другие искусственные и естественные укрытия.

В занятии приняли участие более 20 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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