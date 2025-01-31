31.01.2025 (21:30)

На Северном флоте прошли полеты экипажей лётчиков-истребителей

Экипажи истребителей Су-33 и Су-30СМ корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В ходе выполнения летной смены экипажами истребителей были отработаны элементы воздушного боя с самолётом условного противника, роль которого выполнял один из истребителей авиационного объединения.

В процессе отработки упражнений истребители, действуя в паре, выполнили наступательные и оборонительные маневры.

Особенностью полётов была отработка действий лётчиков по условному уничтожению низколетящих воздушных целей самолётного и квадрокоптерного типов.

Также экипажи отрабатывали навыки совершения взлета-посадки в сложных погодных условиях, при снегопаде, низкой облачности и плохой видимости.

Полеты проведены для обучения летного состава, а также поддержания достигнутого уровня тренированности.

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